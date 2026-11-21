Spalletti replica a Conte: “Io aspettavo e studiavo, ma è normale volere Juve o Milan”

Luciano Spalletti replica alle parole di Antonio Conte dei giorni scorsi su un suo ritorno alla Juventus

Luciano Spalletti risponde a domande in conferenza su Conte e le sue recenti dichiarazioni. L'ex allenatore del Napoli parlando della Juve aveva detto: "Prima o poi il cerchio con la Juventus si chiuderà" scatenando anche le speculazioni dei media. Spalletti ha detto la sua su queste dichiarazioni.

Sulle parole di Conte e Zidane?

"lo trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore".



Avrebbe fatto le stesse dichiarazioni di Conte?

"lo quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".