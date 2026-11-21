Spalletti replica a Conte: “Io aspettavo e studiavo, ma è normale volere Juve o Milan”
Luciano Spalletti risponde a domande in conferenza su Conte e le sue recenti dichiarazioni. L'ex allenatore del Napoli parlando della Juve aveva detto: "Prima o poi il cerchio con la Juventus si chiuderà" scatenando anche le speculazioni dei media. Spalletti ha detto la sua su queste dichiarazioni.
Sulle parole di Conte e Zidane?
"lo trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore".
Avrebbe fatto le stesse dichiarazioni di Conte?
"lo quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".
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