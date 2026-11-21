Parma-Roma, formazioni ufficiali: la scelta di Gasperini su Dybala
Tutto pronto al Tardini dove alle 18:00 scenderanno in campo Parma e Roma per il match valevole per la dodicesima giornata. Gilardino sceglie di lasciare Lontani in panchina e di affidarsi alla coppia formata da El Bilal Toure e Nesta Elphege in attacco. Nei giallorossi è Mora a vincere il ballottaggio con Soulé, in difesa invece Gasp sceglie Balerdi al posto di Ndicka e Lulli sulla destra, con Molina spostato a sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali.
Parma-Roma, le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege.
Allenatore: Alberto Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina, Dybala, Mora; Malen.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
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