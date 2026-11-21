Il Napoli torna a vincere e si porta a -8 dalla zona Champions: la classifica aggiornata
Il Napoli torna alla vittoria dopo tre partite, superando il Torino per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona nella dodicesima giornata di Serie A. A decidere la sfida è una rete di Scott McTominay, che regala tre punti preziosi alla formazione di Massimiliano Allegri. Gli azzurri salgono così a 18 punti in classifica, agganciando la Juventus al settimo posto e portandosi a otto lunghezze dal Como quarto.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Torino 1-0
1 - Lazio 32 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 9 gol subiti
2 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti
3 - Inter 28 punti in 11 partite giocate, 28 gol fatti e 13 gol subiti
4 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti
5 - Milan 24 punti in 11 partite giocate, 23 gol fatti e 13 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti
7 - Juventus 18 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 12 gol subiti
8 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti
9 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti
10 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti
11 - Atalanta 14 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 20 gol subiti
12 - Torino 14 punti in 12 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti
13 - Genoa 13 punti in 11 partite giocate, 11 gol fatti e 16 gol subiti
14 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
15 - Fiorentina 9 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 25 gol subiti
16 - Sassuolo 8 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 29 gol subiti
17 - Parma 8 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 22 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 25 gol subiti
19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti
20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
UEFA Champions League 2026-2027
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