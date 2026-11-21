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McTominay ancora decisivo: la Lega lo premia come MVP di Napoli-Torino
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Scott McTominay premiato come miglior giocatore di Napoli-Torino: suo il gol decisivo nella vittoria per 1-0 degli azzurri
Scott McTominay è stato premiato come Panini Player of the Match dopo la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Torino.
Il centrocampista scozzese, autore del gol decisivo che ha regalato i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri, ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore della gara, coronando una prestazione fondamentale per il ritorno al successo degli azzurri.
Scott McTominay è il Panini Player of the Match di #NapoliTorino 🏆 #SerieAEnilive #UNROSSOALLAVIOLENZA https://t.co/1oS31X0aLm— Lega Serie A (@SerieA) November 21, 2026
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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