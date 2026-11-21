Roma macchina da gol, manita al Parma! Gasp a -2 dalla vetta ed è imbattuto

La Roma travolge il Parma 5-1, resta imbattuta e sale a due punti dalla Lazio capolista. La classifica aggiornata di Serie A

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a volare e travolge il Parma al Tardini con un netto 5-1, nella dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi sbloccano la gara al 39' con Donyell Malen, ma a inizio ripresa i padroni di casa trovano il pareggio con Elphege al 54'. La reazione capitolina è travolgente: Malen riporta avanti i suoi al 68', Rodrigo Mora firma il tris poco dopo e ancora il centravanti olandese dilaga firmando il poker personale. La squadra di Gasperini sale così a 30 punti in classifica, portandosi al secondo posto a sole due lunghezze dalla Lazio capolista. La Roma resta inoltre imbattuta in campionato, con nove vittorie e tre pareggi nelle prime dodici giornate, vantando il miglior attacco per distacco grazie a 36 gol fatti.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Roma 1-5

1 - Lazio 32 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti

3 - Inter 28 punti in 11 partite giocate, 28 gol fatti e 13 gol subiti

4 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti

5 - Milan 24 punti in 11 partite giocate, 23 gol fatti e 13 gol subiti

6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti

7 - Juventus 18 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 12 gol subiti

8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti

9 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti

10 - Napoli 15 punti in 11 partite giocate, 18 gol fatti e 14 gol subiti

11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti

12 - Atalanta 14 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 20 gol subiti

13 - Genoa 13 punti in 11 partite giocate, 11 gol fatti e 16 gol subiti

14 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti

15 - Fiorentina 9 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 25 gol subiti

16 - Sassuolo 8 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 29 gol subiti

17 - Parma 8 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 22 gol subiti

18 - Monza 7 punti in 11 partite giocate, 17 gol fatti e 25 gol subiti

19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti

20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti