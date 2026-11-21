Roma, ds D'amico mette cose in chiaro: "Koné? Difficile parta, vogliamo rinforzarci"

La Roma non ha alcuna intenzione di perdere i suoi giocatori più forti a gennaio. Come Koné. Sta lottando per lo scudetto e cercherà di rinforzarsi, non di indebolirsi. Lo ha fatto capire in modo chiaro il ds a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Parma a Sky Sport.

"Mercato di gennaio? Fare nomi oggi è ovviamente prematuro. Vogliamo rinforzarci. Una partenza di Kone? Difficile" ha detto Tony D'Amico. Il direttore sportivo della Roma ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Parma: "Il nostro obiettivo in qualsiasi sessione di mercato è quello di rinforzare la squadra. Penseremo a che giocatori potrebbero rinforzarci a gennaio, che è un mercato di occasioni".