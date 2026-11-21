Lazio inarrestabile, altra vittoria! E successo per il Como ora quarto a +11

Serie A, i finali delle partite delle 15 di sabato. Vittorie per Lazio e Como

Altra rotonda vittoria della Lazio che batte 3-0 il Lecce in casa e consolida il primo posto in classifica. Vittoria anche per il Como che fa 2-0 in casa contro il Cagliari. Biancocelesti ora a +4 sull'Inter che ancora deve giocare mentre il Como ha sorpassato il Milan e si ritrova adesso quarto a 26 punti, undici in più del Napoli che gioca stasera contro il Torino al Maradona.

Vittorie per Lazio e Como in Serie A

Decima vittoria in dodici partite di campionato, la Lazio si potrà godere un'altra settimana in vetta al campionato dopo questo successo. La squadra di Gattuso continua a stupire e trascinata dal solito Noslin batte 3-0 il Lecce. Doppietta per l'attaccante, sempre più protagonista con Gattuso, e perla finale di Frattesi. Per la formazione di Fabregas invece reti di Ramon e Da Cunha.