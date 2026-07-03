Ufficiale Kessié occasione di mercato: annunciato l'addio all'Al Ahli, ora è svincolato

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Franck Kessié, ex Milan e Atalanta, lascia l'Arabia Saudita e ora è un free agent: è stato accostato alla Juventus, per ora, ma non al Napoli.

È arrivato il momento dei saluti e, come previsto, Kessié non giocherà più in Arabia Saudita. "L'Al Ahli esprime il suo più sincero apprezzamento e la sua gratitudine alla stella ivoriana Franck Kessié, a conclusione di uno straordinario percorso di tre anni con il club", si legge dal comunicato ufficiale trasmesso nelle ultime ore. Quelle dichiarazioni recenti sulla Juventus e il proporsi direttamente sul mercato avevano lasciato intuire la fine del ciclo in Saudi Pro league, dopo aver conquistato due Champions League asiatiche e la Supercoppa Saudita.

Parole che sanno di flirt?

"La Juventus? Si, si, so che se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più!", le parole accennate in precedenza, che hanno movimentato le acque del calciomercato. Intanto la Costa d'Avorio, insieme a Kessie, è uscita dal Mondiale nel faccia a faccia con la Norvegia.

Ora è ufficialmente svincolato

L'ex Atalanta termina la sua permanenza all'Al Ahli dopo aver collezionato 119 presenze in tutte le competizioni, segnando 26 gol e fornendo 14 assist, con tre trofei riposti in bacheca. "L'Al Ahli rivolge un sincero ringraziamento e profonda gratitudine a Franck Kessié for la sua dedizione, la sua professionalità e l'apporto dato durante tutto il suo periodo nel club, augurandogli il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera", la chiusura della nota ufficiale del club saudita. Ora starà solo a Kessié e al suo entourage decidere la prossima meta: da free agent e senza squadra, con un'ottima forma fisica a 29 anni.