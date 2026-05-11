L'Atalanta cambia ds: D'Amico in uscita, Giuntoli prenderà il suo posto

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È possibile che il valzer dei direttori sportivi rimescoli le carte senza muoverle davvero? La settimana appare decisamente calda in diverse piazze, come Bergamo, visto che l'Atalanta sembra a un passo da prendere Cristiano Giuntoli come nuova figura dirigenziale, con ampi poteri sul mercato - richiesti e concessi - al netto di un accordo che non è ancora stato siglato. Il calcio alle volte è imprevedibile e pure documenti firmati non bastano per chiudere trattative, quindi si può restare con una percentuale di incertezza.

A quel punto, con una sedia occupata, bisognerà capire cosa farà Tony D'Amico. L'equazione potrebbe essere semplice: out Massara - che piace all'Olympique Marsiglia - ed ecco che il dirigente nerazzurro che torna a lavorare con Gian Piero Gasperini. I rapporti sono più che discreti fra i due. Altrimenti potrebbe essere chiamato al Milan, per un giro un pelo più lungo visto che ci sarebbe Igli Tare da piazzare. Lo stesso albanese è stato investito dalle ultime otto gare dei rossoneri, non straordinarie per usare un eufemismo. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.