L'Inter la sblocca subito, ma quante occasioni per la Fiorentina! 0-1 al 45'

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Si chiude sullo 0-1 il primo tempo tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi, al termine di una frazione vivace e ricca di spunti. I nerazzurri partono fortissimo e trovano subito il vantaggio dopo appena 33 secondi con Francesco Pio Esposito, abile a colpire di testa su un preciso cross di Nicolò Barella. La squadra ospite continua a spingere e sfiora anche il raddoppio, mentre la Fiorentina fatica inizialmente a trovare le giuste contromisure.

La Fiorentina cresce ma spreca troppo

Con il passare dei minuti la Fiorentina prende fiducia e alza il proprio baricentro, costruendo diverse occasioni pericolose. La più clamorosa capita ad Albert Guðmundsson, che da pochi passi non riesce a trovare la porta, mentre Moise Kean si rende protagonista di più tentativi senza però concretizzare. Nel finale i viola continuano a spingere, ma trovano sulla loro strada un attento Yann Sommer, decisivo anche nelle uscite, che permette all’Inter di conservare il vantaggio all’intervallo.