L’inter perde Dumfries! E’ fatta per il passaggio al Real: svelata la cifra (bassa) della clausola

L’inter perde Dumfries! E’ fatta per il passaggio al Real: svelata la cifra (bassa) della clausolaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:50Serie A
di Francesco Carbone
Il club spagnolo pagherà la clausola da 20 milioni di euro all’Inter, con l’ufficialità attesa dopo le elezioni presidenziali.

Accordo totale appena raggiunto per l’approdo di Denzel Dumfries al Real Madrid. A rivelarlo è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, secondo cui il contratto del giocatore è già pronto e il club spagnolo verserà 20 milioni di euro nelle casse dell’Inter per attivare la clausola rescissoria. Una cifra che sancisce la chiusura dell’operazione e apre le porte al trasferimento dell’esterno olandese in Liga.

Ufficialità dopo le elezioni: il Real Madrid chiude anche Konaté

L’ufficialità dell’affare arriverà però solo dopo le elezioni presidenziali del Real Madrid, con Florentino Pérez favorito per la riconferma alla guida del club. Nel frattempo, la dirigenza madrilena avrebbe già definito un doppio colpo di mercato, con Dumfries e Ibrahima Konaté pronti a vestire la maglia blanca, oltre all’arrivo di José Mourinho in un nuovo ruolo all’interno del progetto tecnico.