L'Inter può davvero perdere Bastoni in estate: il Barcellona non molla

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In Spagna non mollano la presa. E stamattina sia Mundo Deportivo che Sport, i due principali quotidiani catalani, tornano a parlare del forte interesse da parte del Barcellona per Alessandro Bastoni dell'Inter. Il centrale mancino nerazzurro è il preferito della dirigenza blaugrana per rinforzare la difesa del prossimo anno, anche se in questo senso manca l'ultimo via libera di Flick che sono nei prossimi giorni si incontrerà col ds Deco per definire le strategie in vista della prossima stagione. Intanto però la società ha già iniziato a sondare la pista, in particolar modo con l'entourage del giocatore.

Al momento infatti non risultano contatti diretti fra i due club, con l'Inter che non vorrebbe cedere una delle proprie colonne. O almeno non a prezzo di saldo, valutando il suo cartellino fra i 70 e gli 80 milioni di euro. Una cifra che il Barcellona non vorrebbe arrivare a pagare. In questo senso, un alleato potrebbe essere lo stesso Bastoni che anche tramite i suoi agenti potrebbe lavorare per far sì che venga abbassato il costo dell'operazione. Il giocatore, si legge, da parte sua non ha comunque intenzione di forzare la mano e avrebbe già espresso le sue volontà: in caso di addio all'Inter, la priorità sarebbe proprio il Barcellona nonostante interessi anche dalla Premier League come quello del Liverpool.