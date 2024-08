L'Inter vince con Zielinski in panchina per 90': finisce 2-0 col Lecce

L'Inter campione d'Italia torna a San Siro e riprende subito a marciare con Zielinski in panchina per 90'. I nerazzurri di Simone Inzaghi superano pur senza travolgere il Lecce. I giallorossi di Luca Gotti perdono ancora, dopo la scoppola rimediata in casa dall'Atalanta, ma almeno si possono mettere alle spalle fino al girone di ritorno due colori non proprio semplici da affrontare.

A firmare il 2-0 che regala i tre punti ai nerazzurri, due volti noti dell'undici tipo inzaghiano: Matteo Darmian nel primo tempo, Hakan Calhanoglu dal dischetto nella ripresa.