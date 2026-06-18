Fu vicino al Napoli per una cifra altissima, ora la Fiorentina apre al prestito per Comuzzo

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Pietro Comuzzo è stato trattato dal Napoli nelle scorse sessioni di calciomercato, mettendo sul piatto tanti soldi. Ora può partire in prestito.

Dopo il ritorno da parte di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari dagli Stati Uniti, le strategie di mercato della Fiorentina sono un po' più chiare. Il summit con la proprietà è servito per capire quali possono essere gli obiettivi futuri, ma anche per chiarire chi eventualmente può essere ceduto. Secondo quanto appreso da TMW, la situazione di Pietro Comuzzo è un po' più intricata di altre. Il difensore classe 2005 gode della piena stima da parte del club, che però ritiene debba ancora crescere per essere il titolare inamovibile della squadra allenata da Fabio Grosso. L'annata appena conclusa ha fatto calare un po' il suo valore, motivo per cui a cifre contenute la Fiorentina non vorrebbe perderne il controllo.

Comuzzo può lasciare la Fiorentina in prestito

La sua ambizione è quella di avere continuità ed ecco quindi che l'opzione di un addio in prestito non è assolutamente da scartare. Il direttore sportivo Paratici, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così dell'italiano, dando pochi indizi su quello che succederà durante la sessione di trasferimenti estiva: "È un giocatore molto importante per la Fiorentina: è giovane, italiano e che ha una valenza in Serie A. Dobbiamo avere cura di lui, ossia cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Avremo molta attenzione".