La Juve si tira indietro per Chiesa, Moretto: "Non rientra più nei loro parametri"

vedi letture

Il Liverpool non vuole per ora liberare Federico Chiesa, riferisce sul proprio canale YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Interviene sull'argomento il collega Matteo Moretto: "Su Chiesa oggi ho verificato ulteriormente se ci potesse essere un ritorno di fiamma da parte della Juventus, proprio negli ultimi giorni di mercato.

Mi hanno raccontato che per Chiesa sono stati fatti dei sondaggi, sono stati fatte delle chiamate, c'è stato un confronto per capire i costi dell'operazione, ma ad oggi mi dicono che la Juventus abbia messo gli occhi su altri giocatori. Chiesa, per una questione di costi e per una questione di stipendio, non rientra più nei parametri e nei pensieri della Juve".