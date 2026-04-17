Lazio, a Napoli con tre baby portieri: prima convocazione per un 2008

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Il giovane portiere, classe 2008 e attuale titolare della Lazio Primavera, è stato aggregato al gruppo in seguito all’infortunio di Furlanetto.

C’è anche Nicolò Pannozzo nella spedizione della Lazio arrivata nel tardo pomeriggio a Napoli, dove domani alle 18 sarà impegnata nella 33ª giornata di Serie A al Maradona contro i campioni d'Italia. Il giovane portiere, classe 2008 e attuale titolare della Lazio Primavera, è stato aggregato al gruppo in seguito all’infortunio di Furlanetto, andando a completare un reparto estremamente giovane insieme a Edoardo Motta e Giacomo Giacomone. Nonostante l’impegno imminente con la Primavera, previsto domenica alle 13:00 al Fersini nel derby contro la Roma, Pannozzo è stato comunque incluso nella trasferta con la prima squadra.

Prima convocazione e scelta del numero

Per Pannozzo si tratta della prima chiamata con la prima squadra, un momento significativo nel suo percorso di crescita all’interno del club biancoceleste. In occasione di questa convocazione, il giovane portiere ha anche scelto il numero di maglia: il 72, come riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A. Un numero particolare nella storia recente della Lazio, indossato in precedenza soltanto da Angelo Ndrecka con la prima squadra, e che ora accompagnerà l’esordio di uno dei prospetti più interessanti del vivaio. A riferirlo è la Laziosiamonoi.