Ultim'ora Lazio, biancocelesti già arrivati a Fuorigrotta: c'è anche Maldini

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I biancocelesti hanno raggiunto l’Hotel Esedra dove la squadra soggiornerà alla vigilia del match che si giocherà a pochi passi dalla struttura di Fuorigrotta.

La Lazio è arrivata a Napoli in vista della sfida di domani al Maradona, valida per la 33ª giornata di Serie A. I biancocelesti hanno raggiunto l’Hotel Esedra dove la squadra soggiornerà alla vigilia del match che si giocherà a pochi passi dalla struttura di Fuorigrotta. L’arrivo del pullman biancoceleste è stato accompagnato da un clima sereno e dalla presenza di numerosi curiosi e tifosi all’esterno della struttura. Tra richieste di foto e grande entusiasmo, diversi sostenitori – soprattutto giovani – hanno accolto con calore i giocatori guidati dal'ex azzurro Maurizio Sarri, desiderosi di strappare un saluto o un selfie prima della gara contro il Napoli di Antonio Conte. Tra i più disponibili con i tifosi si sono distinti l'altro ex azzurro Hysaj, Cataldi, Provstgaard e Taylor.

Clima positivo e gruppo al completo

La squadra è apparsa fin da subito concentrata e determinata, consapevole del peso della sfida in programma. L’atmosfera intorno al gruppo è sembrata positiva, con giocatori e staff focalizzati sull’impegno imminente. Tra i biancocelesti presente anche Daniel Maldini, l'ex Atalanta ha recuperato dall'infortunio, regolarmente convocato, è arrivato a Napoli insieme al resto della squadra, confermando così la sua presenza per la partita di domani.