Lazio, ancora contestazione contro Lotito: corteo da oltre 20mila tifosi

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I tifosi della Lazio non vogliono più Claudio Lotito come presidente. Dopo le contestazioni durante la stagione, ce n'è stata un'altra oggi.

I tifosi della Lazio si riuniscono a Ponte Milvio per dare il via al corteo di protesta contro la presidenza Lotito che si concluderà sotto la Curva Sud dello Stadio Flaminio. Oltre 20 mila tifosi biancocelesti si sono visti all’appuntamento prefissato dal tifo organizzato biancoceleste alle 18, prima di iniziare il corteo che alle 20 è arrivato allo Stadio Flaminio.

Lazio, ancora contestazione contro Lotito

Striscioni e cori contro il presidente Lotito da parte dei tifosi biancocelesti, in attesa della partenza del corteo. Un pomeriggio di protesta nei confronti della gestione societaria, si tratta del terzo anno in cui i tifosi biancocelesti manifestano il loro dissenso in piena estate. Due anni fa fu organizzato un corteo con direzione opposta, partito dallo Stadio Flaminio e arrivato a Ponte Milvio, mentre dodici mesi fa la protesta si svolse in Campidoglio. In serata sono attesi ospiti che parleranno dal palco allestito sotto la Curva Sud dello Stadio Flaminio.