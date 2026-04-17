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Lazio, i convocati di Sarri per Napoli: recuperato anche Gila

Lazio, i convocati di Sarri per Napoli: recuperato anche GilaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:10Serie A
di Antonio Noto
È presente anche l'acciaccato Daniel Maldini, mentre come portieri ci sono Giacomone e Pannozzo visto l'infortunio di Furlanetto.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Napoli di domani, valida per il 33° turno di Serie A. Tra i recuprati i difensori Gila e Pellegrini. È presente anche l'acciaccato Daniel Maldini, mentre come portieri ci sono Giacomone e Pannozzo visto l'infortunio di Furlanetto. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.