Ufficiale Lazio, i convocati di Sarri per Napoli: recuperato anche Gila

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Oggi alle 23:10 Serie A di di @antonio_noto

È presente anche l'acciaccato Daniel Maldini, mentre come portieri ci sono Giacomone e Pannozzo visto l'infortunio di Furlanetto.