Lazio, Romagnoli saluta e va in Arabia! Gattuso perderà anche Gila?

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Alessio Romagnoli lascia la Lazio dopo quattro stagioni. Il difensore classe 1995 ha infatti definito il suo trasferimento all’Al-Sadd, chiudendo così la sua esperienza in biancoceleste e aprendo una nuova fase della sua carriera all’estero. Lo riporta Sky Sport.

Gli accordi tra i due club sono stati completati e mancano soltanto gli ultimi passaggi formali per rendere ufficiale l’operazione. Nelle prossime ore sono previste anche le visite mediche del giocatore, ormai ex pilastro della difesa della Lazio, prima della firma definitiva con il club qatariota. Gattuso dunque perde subito un centrale e ora rischia di perdere anche Gila che è sempre nel mirino del Napoli ed è in scadenza di contratto.