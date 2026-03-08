Ufficiale

Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di Di Francesco e Nicola

Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di Di Francesco e NicolaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Cremonese, lunch match della 28ª giornata di Serie A.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanabria.