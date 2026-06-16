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Il Lecce riscatta Camarda: ora il Milan ha quattro giorni per riprenderselo

Il Lecce riscatta Camarda: ora il Milan ha quattro giorni per riprenderseloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:40Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il Lecce ha riscattato Francesco Camarda dal Milan, ma il club rossonero si è riservato la possibilità di controriscattarlo.

Francesco Camarda è ufficialmente un giocatore del Lecce, almeno per il momento. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il club salentino ha infatti reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2008. Adesso il Milan avrà tre giorni di tempo, dal 18 al 20 giugno, per esercitare il controriscatto e riportare il giovane attaccante a Milano.

Camarda riscattato: il comunicato ufficiale del Lecce

"L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la contro opzione dal 18 al 20 giugno.