Lecce-Roma, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Gasperini
Alle 18 il Lecce ospita la Roma al Via del Mare. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Di seguito le scelte dei due allenatori:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda.
A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soule, Romano, Mirra, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
