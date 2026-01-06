Ufficiale

Lecce-Roma, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Gasperini

Lecce-Roma, le formazioni: le scelte di Di Francesco e GasperiniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:19Serie A
di Francesco Carbone

Alle 18 il Lecce ospita la Roma al Via del Mare. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda.
A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soule, Romano, Mirra, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.