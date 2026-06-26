Il Milan ha il suo '9', novità sulle cifre: altissimo il prezzo per Gonçalo Ramos

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Gonçalo Ramos si trasferirà dal Paris Saint-Germain al Milan per 65 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

Gonçalo Ramos è davvero a un passo dal Milan. Secondo quanto riporta The Athletic, l'attaccante portoghese avrebbe già effettuato le visite mediche dal ritiro della sua nazionale in Florida. Sky Sport conferma la notizia e racconta una novità legata ai costi dell'operazione tra il club rossonero e quello francese.

Ramos-Milan, novità sulle cifre

L'operazione, che sarà da 65 milioni più 5 di bonus, era stata impostata qualche settimana fa. Le visite mediche erano già state svolte in Florida, e superate, 15 giorni fa. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sarà il primo affare voluto del nuovo Milan di Cardinale e Amorim, che trova così il suo nuovo numero 9.