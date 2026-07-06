Milan, Amorim sbarca in città e promette: "Sono venuto qui per vincere"

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Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Annunciato nelle scorse settimane, oggi è arrivato a Milano e ha parlato così.

Prime parole da allenatore del Milan per Ruben Amorim, che dopo essere atterrato a Milano Linate ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo in italiano, alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l'allenatore del Milan".

Perché ha scelto il Milan? "Se avete visto le mie vecchie interviste ho sempre detto che questo club è sempre stato importante per me. Ho una grande chance. Dopo l’ultima volta mi ero detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua, è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori. Sono veramente felice di essere qui”.

È arrivato a Milano per vincere? "Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.