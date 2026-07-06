Fiorentina scatenata: dopo Dragusin assalto a centrocampista e ala, ecco i nomi

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La Fiorentina ieri ha chiuso il colpo Radu Dragusin dal Tottenham. Ora però è pronta a sferrare l'attacco decisivo per Thorstvedt e Koleosho.

Non si può proprio dire che Fabio Paratici stia perdendo tempo: il calciomercato estivo è cominciato in via ufficiale solo da una settimana e il neo DS della Fiorentina ha iniziato subito forte con il suo lavoro, chiudendo già il primo acquisto con tanto di annuncio ed essendo in via di definizione anche il secondo colpo. Sempre in difesa: dopo il brasiliano Viery, il reparto dei centrali sarà ulteriormente rinforzato con Radu Dragusin del Tottenham, a un passo.

Un pallino dai tempi della Juventus

Dragusin è stato il primo obiettivo di Paratici per la difesa della Fiorentina di fatto da quando è arrivato. Dopo poco dal suo insediamento al Viola Park, infatti, hanno iniziato a divampare le voci di calciomercato che accostavano il rumeno ex Genoa e Juventus ai toscani. Non un caso, visto che Paratici è stato il dirigente che lo ha acquistato al Tottenham, dopo averlo avuto già in bianconero.

Altri due assalti, dopo Dragusin

La Fiorentina, tra l'altro, non ha certo intenzione di fermarsi qui. Sistemato il capitolo relativo ai centrali di difesa (che adesso, casomai, saranno sfoltiti con qualche cessione) Paratici è pronto a spostare il suo focus anche tra centrocampo e attacco. In mediana il nome è quello di Kristian Thorstvedt, con cui vanno avanti da tempo le trattative: il Sassuolo chiede 15 milioni di euro, la Fiorentina punta a scendere inserendo contropartite (Sohm o Amatucci). Davanti, per gli esterni (almeno fino a che Kean sarà dov'è) invece il prescelto è l'azzurrino Luca Koleosho, rientrato al Burnley dopo aver giocato in prestito al Paris FC la seconda metà della scorsa stagione. Anche qui discorsi già avviati, per un trasferimento che potrebbe aggirarsi attorno alla decina di milioni di euro di spesa. In generale, comunque, il messaggio è chiaro: la nuova Fiorentina sta costruendosi, alla guida c'è Paratici, il quale sembra sapere bene come il tempo è denaro.