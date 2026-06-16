Milan, Cardinale dà il via al post-Allegri: "Crediamo in Amorim e nel suo calcio offensivo"

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Cardinale presenta Amorim: “Il suo calcio rispecchia la nostra visione”

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero l'avvenuto ingaggio di Ruben Amorim da nuovo allenatore dei rossoneri. Queste le dichiarazioni dell'esponente di RedBird sul successore di Massimiliano Allegri: "Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito".

Cardinale ha quindi aggiunto: "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".