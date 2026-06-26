Ultim'ora Milan, è fatta per Gonçalo Ramos! Visite mediche già sostenute

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Il Milan acquista Gonçalo Ramos dal PSG per circa 50 milioni di euro, battendo il record di spesa del club rossonero.

Gonçalo Ramos è davvero a un passo dal Milan. Secondo quanto riporta The Athletic, l'attaccante portoghese avrebbe già effettuato le visite mediche dal ritiro della sua nazionale in Florida. Il trasferimento, riporta la testata, sarebbe il più caro della Serie A degli ultimi 7 anni, ossia da quando l'Inter acquistò Romelu Lukaku dal Manchester United per 74 milioni di euro.

Ramos al Milan, è fatta: le cifre dell'affare

Si tratterebbe di record anche per il Milan, quindi una cifra superiore anche a quella spesa per Rafa Leao, che costò 49.5 milioni. Fabrizio Romano conferma un affare da circa 50 milioni. Il Milan ha battuto la concorrenza di diversi club anche grazie all'ottimo rapporto che c'è tra il proprietario rossonero Gerry Cardinale e il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Ramos era la prima scelta di Ruben Amorim e lo stesso attaccante ha spinto per sbarcare a Milanello ed essere allenato dal suo connazionale.