Ufficiale Lecce, Tiago Gabriel lascia il ritiro: il motivo non riguarda il mercato

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Tiago Gabriel lascia temporaneamente Lecce per motivi familiari: nessun collegamento con il mercato.

Il Lecce ha concesso a Tiago Gabriel due giorni di permesso per motivi familiari, quando mancano appena cinque giorni all'esordio stagionale contro il Venezia. L'assenza del difensore brasiliano non è legata a possibili sviluppi sul fronte del calciomercato: il giocatore ha infatti ricevuto l'autorizzazione del club perché sua moglie è in procinto di partorire. Una precisazione importante considerando le numerose indiscrezioni che stanno accompagnando il suo nome nelle ultime settimane.

Futuro incerto per Tiago Gabriel

Il classe 2004 continua infatti a essere uno dei difensori maggiormente accostati al Napoli in questa sessione di mercato. Il permesso accordato dal Lecce non rappresenta però un indizio relativo a un possibile trasferimento e va esclusivamente ricondotto a ragioni personali. Il futuro di Tiago Gabriel resta comunque un tema da seguire sul mercato, vista l'attenzione mostrata nei suoi confronti dal club partenopeo.