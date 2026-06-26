Milan-Gonçalo Ramos, la cifra reale è ancora più alta: affare da 74 mln più bonus!

Milan-Gonçalo Ramos, la cifra reale è ancora più alta: affare da 74 mln più bonus!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:45Serie A
di Pierpaolo Matrone

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia su Goncalo Ramos che diventerà presto un nuovo giocatore rossonero. L'attaccante portoghese arriva dal Paris Saint Germain per una cifra monstre, che è ancora più alta rispetto alle ultime indiscrezioni.

Ramos-Milan, novità sulle cifre

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, si tratterebbe di 74 milioni di euro come base fissa, a cui aggiungere poi i bonus. L'attaccante è stato voluto fortemente voluto dal tecnico Ruben Amorim, cifra che porta il classe 2001 a diventare l'acquisto più oneroso della storia del Milan.