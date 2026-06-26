Milan, Ibra pazzo di Alajbegovic: "È nata una stella! Ecco cosa mi ha sorpreso"

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Ibrahimović esalta Alajbegovic: elogio al talento seguito anche dal Napoli dopo il gol al Mondiale.

Anche Zlatan Ibrahimovic è rimasto incantato da Kerim Alajbegovic. Il dirigente del Milan ha confessato di essere rimasto impressionato dal golazo dell'attaccante del Bayer Leverkusen, accostato anche al Napoli, nel match che lo ha visto segnare uno spettacolare gol con la sua Bosnia contro il Qatar: "La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande", sono le parole di Ibra riportate da Sportmediaset.

Zlatan ha poi proseguito così sul classe '97: "La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

Infine, una vera e propria incoronazione: "La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegovic. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata".