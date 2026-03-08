Milan-Inter, le formazioni ufficiali: out Bartesaghi e Calhanoglu! Torna Bonny
Alle 20:45 si gioca il match più atteso della 28ª giornata di Serie A 2025/26: il Derby della Madonnina tra AC Milan e FC Internazionale Milano. Le formazioni confermano in gran parte le attese della vigilia. Tra i rossoneri è assente Davide Bartesaghi, con Pervis Estupiñán schierato sulla fascia sinistra. Sul fronte nerazzurro, invece, parte inizialmente dalla panchina Hakan Çalhanoğlu, sostituito a centrocampo da Henrikh Mkhitaryan; entrambi i giocatori comunque figurano tra le riserve.
L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu deve rinunciare a Marcus Thuram, ma recupera Ange-Yoan Bonny, che affianca in attacco Francesco Pio Esposito. Il Milan risponde con un reparto offensivo più leggero ma rapido formato da Rafael Leão e Christian Pulisic. Grande attenzione anche alla battaglia a centrocampo, dove i rossoneri si affidano all’esperienza di Luka Modrić e alla fisicità di Adrien Rabiot. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Leao, Pulisic.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny.
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, L. Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
