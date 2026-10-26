Napoli-Roma, ascolti record su DAZN: 1,6 milioni di spettatori! Ma c'è un dato negativo

Napoli-Roma supera 1,6 milioni di spettatori su DAZN e stabilisce il record stagionale. Tutti gli ascolti dell'ottava giornata di Serie A.

Napoli-Roma conquista anche il pubblico televisivo e regala a DAZN il miglior risultato di ascolti della stagione. Il rocambolesco 3-3 dello stadio Diego Armando Maradona, trasmesso gratuitamente dalla piattaforma, ha fatto registrare 1.646.501 spettatori, risultando nettamente la partita più seguita dell'ottava giornata di Serie A. Un dato che conferma il grande interesse suscitato dalla sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella giallorossa, capace di superare anche Inter-Fiorentina, seconda nella graduatoria con 1.029.228 spettatori. Sul terzo gradino del podio Lecce-Juventus, seguita da 717.718 spettatori, mentre Udinese-Milan ha totalizzato 638.340 visualizzazioni. Nonostante il primato stagionale, il bilancio complessivo dell'ottavo turno evidenzia una flessione di circa 256mila spettatori rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato.

Ascolti DAZN Serie A, Napoli-Roma domina l'ottava giornata: tutti i dati delle dieci partite

Il confronto tra gli ascolti delle singole gare conferma il netto vantaggio di Napoli-Roma rispetto agli altri incontri del turno. La partita del Maradona ha raccolto oltre 600mila spettatori in più rispetto a Inter-Fiorentina, beneficiando anche della trasmissione gratuita. Buoni risultati per Lazio-Parma e Atalanta-Frosinone, mentre Genoa-Venezia è stata la sfida meno seguita, con 50.974 spettatori. Il risultato del big match tra Napoli e Roma rappresenta dunque un segnale positivo per DAZN, anche se non sufficiente a evitare il calo complessivo nel confronto con la passata stagione.

Ascolti DAZN dell'ottava giornata di Serie A

Napoli-Roma — 1.646.501

Inter-Fiorentina — 1.029.228

Lecce-Juventus* — 717.718

Udinese-Milan — 638.340

Lazio-Parma* — 361.831

Atalanta-Frosinone — 332.187

Torino-Monza* — 222.155

Como-Sassuolo — 176.159

Cagliari-Bologna — 117.075

Genoa-Venezia — 50.974

Partite trasmesse in co-esclusiva con Sky.