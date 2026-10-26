Napoli-Roma, ascolti record su DAZN: 1,6 milioni di spettatori! Ma c'è un dato negativo
Napoli-Roma conquista anche il pubblico televisivo e regala a DAZN il miglior risultato di ascolti della stagione. Il rocambolesco 3-3 dello stadio Diego Armando Maradona, trasmesso gratuitamente dalla piattaforma, ha fatto registrare 1.646.501 spettatori, risultando nettamente la partita più seguita dell'ottava giornata di Serie A. Un dato che conferma il grande interesse suscitato dalla sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella giallorossa, capace di superare anche Inter-Fiorentina, seconda nella graduatoria con 1.029.228 spettatori. Sul terzo gradino del podio Lecce-Juventus, seguita da 717.718 spettatori, mentre Udinese-Milan ha totalizzato 638.340 visualizzazioni. Nonostante il primato stagionale, il bilancio complessivo dell'ottavo turno evidenzia una flessione di circa 256mila spettatori rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato.
Ascolti DAZN Serie A, Napoli-Roma domina l'ottava giornata: tutti i dati delle dieci partite
Il confronto tra gli ascolti delle singole gare conferma il netto vantaggio di Napoli-Roma rispetto agli altri incontri del turno. La partita del Maradona ha raccolto oltre 600mila spettatori in più rispetto a Inter-Fiorentina, beneficiando anche della trasmissione gratuita. Buoni risultati per Lazio-Parma e Atalanta-Frosinone, mentre Genoa-Venezia è stata la sfida meno seguita, con 50.974 spettatori. Il risultato del big match tra Napoli e Roma rappresenta dunque un segnale positivo per DAZN, anche se non sufficiente a evitare il calo complessivo nel confronto con la passata stagione.
Ascolti DAZN dell'ottava giornata di Serie A
Napoli-Roma — 1.646.501
Inter-Fiorentina — 1.029.228
Lecce-Juventus* — 717.718
Udinese-Milan — 638.340
Lazio-Parma* — 361.831
Atalanta-Frosinone — 332.187
Torino-Monza* — 222.155
Como-Sassuolo — 176.159
Cagliari-Bologna — 117.075
Genoa-Venezia — 50.974
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