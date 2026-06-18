Ultim'ora Palestra si avvicina all'Inter! Incontro positivo con l'Atalanta: cifre e dettagli

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Marco Palestra potrebbe essere il primo colpo di calciomercato dell'Inter: incontro positivo con l'Atalanta, affare da 50 milioni.

Mentre il Napoli è impegnato nella costruzione della squadra che sarà affidata a Massimiliano Allegri, arrivano novità importanti anche dal mercato delle concorrenti. L'Inter, infatti, sarebbe sempre più vicina a chiudere per Marco Palestra dopo un incontro positivo con l'Atalanta. Secondo Sky Sport, le parti avrebbero compiuto passi reciproci verso l'accordo. Il club nerazzurro si sarebbe avvicinato alla richiesta iniziale di 50 milioni di euro attraverso l'inserimento di bonus, mentre anche l'Atalanta avrebbe mostrato apertura per arrivare all'intesa definitiva.

Palestra, accordo Inter-Atalanta vicino

Le basi per la fumata bianca sarebbero ormai state gettate e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti interni per definire gli ultimi dettagli. Se non emergeranno ostacoli, la chiusura dell'operazione potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana