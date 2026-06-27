Piaceva al Napoli, su Chalobah c'è il Como: la richiesta del Chelsea

vedi letture

Serie A, al Como piace Trevoh Chalobah (in passato era stato un obiettivo del Napoli): offerta già presentata, il Chelsea ha risposto

Trevoh Chalobah era stato cercato dal Napoli l'estate scorsa come rinforzo per il reparto difensivo, ma alla fine arrivò Sam Beukema dal Bologna. Adesso è il Como ad essere interessato al centrale inglese: infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, il club lariano ha messo sul piatto 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus per il giocatore del Chelsea. La valutazione dei Blues però è più alta: la richiesta per Chalobah è di 35 milioni bonus compresi e sarà quindi da capire se il Como potrà andare incontro a questa cifra.

Non solo Chalobah: il Como ha già piazzato un colpo pesante e non vuole fermarsi

Il Como si sta muovendo per Chalobah ma intanto ha già piazzato un colpo destinato a lasciare il segno: dopo giorni di trattative serrate, il club lariano ha raggiunto un'intesa totale con il Real Madrid per acquistare Nico Paz, che aveva già espresso la propria volontà di restare in Lombardia. Un'operazione di grande spessore, da circa 60 milioni di euro complessivi, resa possibile anche dalla volontà del giocatore di proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia biancazzurra.