Pres. Milan annuncia Amorim: “Giovane e innovativo, fa il calcio offensivo che volevamo”

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Da poco Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan: Gerry Cardinale lo presenta così.

Pochi minuti fa il Milan ha ufficializzato la nomina di Ruben Amorim come nuovo allenatore della Prima Squadra. In concomitanza del comunicato Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird Capital Partners, ha dato il benvenuto al tecnico portoghese:

"Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".