Primo colpo dell'estate per il Genoa: il rinforzo arriva dal Marsiglia

"Vitinha is rossoblù". Con questa semplice frase il Genoa ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante portoghese, arrivato in Liguria lo scorso gennaio e tornato in Italia alcuni giorni fa per le firme.