Roma, a Torino altra vittoria con clean sheet: Gasperini a punteggio pieno
Altra partita, altro gol di Donyell Malen, altro clean sheet, altra vittoria della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Torino in trasferta, grazie alle reti del suo bomber olandese e di Pisilli: così i giallorossi volano in testa alla classifica a punteggio pieno, con l'Inter unica squadra che può agganciarli in caso di vittoria.
Serie A, la classifica dopo Como-Parma 2-1 e Torino-Roma 0-2
1 - Roma 12 punti, 12 gol fatti e 1 gol subito
2 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti
3 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
5 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti
6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti
9 - Sassuolo 7 punti, 8 gol fatti e 7 gol subiti
10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti
13 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 7 gol subiti
15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 5 gol subiti
17 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti
18 - Monza 1 punto, 6 gol fatti e 11 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti
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