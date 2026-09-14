Ufficiale Inter-Udinese, formazioni ufficiali: fuori Lautaro, le scelte di Chivu e Runjaic

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Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Udinese, posticipo della quarta giornata di Serie A. Nei nerazzurri, Cristian Chivu fa rifiatare Lautaro Martinez: spazio ad Esposito e Thuram in attacco dal primo minuto; out Calhanoglu per un affaticamento muscolare. Sponda friulana, Kosta Runjaic si affida a Davis con Ekkelenkamp e Gomez alle sue spalle per guidare il reparto offensivo.

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 25 Akanji, 6 Stones, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 21 Jones, 28 Pavard, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu

UDINESE (3-4-2-1): 40 Okoye; 14 Abankwah, 27 Kabasele, 77 Ebosse; 23 Vojvoda, 38 Miller, 8 Karlstrom, 11 Kamara; 32 Ekkelenkamp, 46 Gomez; 9 Davis.

A disposizione: 41 Mrozek, 93 Padelli, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 30 Chakvetadze, 45 Vinciati, 91 Jovanovic.

Allenatore: Kosta Runjaic