Roma, Malen rischia due giornate di squalifica: per Gazzetta può saltare il Napoli
L'espulsione rimediata da Donyell Malen contro il Como potrebbe avere conseguenze pesanti per la Roma
L'espulsione rimediata da Donyell Malen contro il Como potrebbe avere conseguenze pesanti per la Roma in vista dei prossimi impegni di campionato. L'attaccante olandese, protagonista in negativo della sfida del Sinigaglia, rischia infatti una squalifica di due giornate che lo costringerebbe a saltare anche il confronto con il Napoli.
Roma-Napoli, Malen a rischio squalifica dopo il rosso contro il Como
A soffermarsi sull'episodio è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Malen abbia compromesso la partita dei giallorossi con il cartellino rosso ricevuto al 9' della ripresa per un intervento particolarmente duro ai danni di Kaiki. La decisione definitiva spetterà al Giudice Sportivo, ma il rischio di perdere l'olandese anche contro gli azzurri è concreto.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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