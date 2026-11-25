Ufficiale Napoli-Lecce, restrizioni per i tifosi ospiti: la decisione dell'Osservatorio

Napoli-Lecce, l'Osservatorio individua un profilo di rischio 3 e suggerisce restrizioni per i tifosi residenti in Puglia.

Arrivano indicazioni sulle misure di sicurezza in vista di Napoli-Lecce, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 5 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalla Questura di Napoli, ha attribuito all'incontro un profilo di rischio 3, suggerendo l'adozione di specifiche misure organizzative in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (GOS).

Napoli-Lecce, le limitazioni per il settore ospiti

L'Osservatorio ha suggerito di consentire la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Puglia esclusivamente per il settore ospiti e soltanto ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'US Lecce. Tra le ulteriori misure indicate dall'ONMS figurano il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi di sicurezza, comprese le attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dello stadio, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore.