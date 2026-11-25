Ufficiale Sassuolo-Napoli, gli azzurri sul miglior campo della A: nuovo riconoscimento per il Mapei Stadium

Verso Sassuolo-Napoli, il Mapei Stadium ottiene la certificazione Bioagricert per la gestione sostenibile del terreno di gioco.

Il Napoli affronterà il Sassuolo domenica alle ore 15 sul terreno di gioco premiato come il migliore della Serie A nella passata stagione. Dopo aver conquistato il Most Valuable Field 2025/26, il Mapei Stadium – Città del Tricolore ha ottenuto anche la certificazione Bioagricert per il verde sostenibile. Un importante riconoscimento che attesta l'impiego di tecniche ecocompatibili nella manutenzione del manto erboso dell'impianto di Reggio Emilia, affidata alla società Paradello Green.

Mapei Stadium, certificata la gestione sostenibile del manto erboso

La certificazione, rilasciata il 20 ottobre 2026 secondo la norma tecnica NT01, è arrivata a seguito della verifica ispettiva effettuata lo scorso 15 settembre. L'analisi ha riguardato sia le condizioni del terreno di gioco sia la documentazione relativa alle procedure di manutenzione. Tra i criteri valutati figurano il consumo di acqua, la tracciabilità dei trattamenti, la gestione dei rifiuti, la formazione del personale e il rispetto delle normative sulla sicurezza. Un ulteriore riconoscimento per l'impianto che domenica ospiterà la squadra di Massimiliano Allegri.