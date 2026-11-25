Crisi Sassuolo: differenza netta con la scorsa stagione, crollati i punti

Napoli in campo contro il Sassuolo domenica prossima

Nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione, dopo appena dodici giornate. Il rendimento del Sassuolo - prossimo avversario del Napoli - in questo campionato evidenzia una flessione preoccupante, resa ancora più significativa dal confronto con il passato. Tra le squadre presenti in Serie A sia nel 2025/26 che nella stagione attuale, soltanto l'Udinese ha registrato lo stesso calo: -9 punti. Un dato che fotografa le difficoltà incontrate dai neroverdi.

Una classifica sempre più complicata

La formazione guidata da Roberto D'Aversa occupa attualmente il 18° posto con appena 8 punti, conquistati attraverso due vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Il bilancio comprende inoltre 16 reti realizzate e 31 incassate. Numeri decisamente lontani da quelli registrati dodici mesi fa, quando, dopo lo stesso numero di giornate, il Sassuolo aveva già raggiunto quota 17 punti.

Il confronto che preoccupa

La differenza non riguarda soltanto la posizione in classifica, ma racconta una stagione finora profondamente complicata. Nello scorso campionato i neroverdi potevano affrontare il percorso con maggiore serenità, mentre oggi si ritrovano in piena zona retrocessione. A rendere ancora più delicata la situazione è la striscia negativa di sei sconfitte consecutive, che ha aggravato il momento della squadra e acceso inevitabilmente le preoccupazioni in vista del prosieguo del campionato.