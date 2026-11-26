Ufficiale Serie A, le designazioni arbitrali del 13° turno: c'è Mariani per Como-Juventus

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di Serie A. Daniele Chiffi è l'arbitro di Torino-Lazio, Giovanni Ayroldi sarà in campo per Inter-Genoa, mentre Roma-Monza è stata affidata a Giuseppe Collu. Como-Juventus va a Maurizio Mariani, Di Bello (con Mazzoleni a Lissone) dirigerà il posticipo Cagliari-Milan. Marco Guida, in azione mercoledì in Champions in occasione di Lille-Bayern Monaco, sarà il direttore di gara di Sassuolo-Napoli.

Serie A, gli arbitri della 13esima giornata

Venezia - Bologna Venerdi 27/11 Η. 20.45

Colombo

Di Gioia - Della Mea

Iv: Perenzoni

Var: Massimi

Avar: Mazzoleni

Frosinone - Parma Sabato 28/11 H. 15.00

Bonacina

Rossi C. - Russo

Iv: Marcenaro

Var: Cosso

Avar: Marini

Torino - Lazio Sabato 28/11 Η. 18.00

Chiffi

Cecconi-Lo Cicero

Iv. Manganiello

Var: Fabbri

Avar: Pezzuto

Inter - Genoa Sabato 28/11 Η. 20.45

Ayroldi

Bindoni - Barone

Iv. Sacchi J.L.

Var: Meraviglia

Avar: Dionisi

Udinese - Fiorentina H. 12.30

La Penna

Tegoni - Yoshikawa

Iv: Perri

Var: Marini

Avar: Volpi

Roma - Monza H. 18.00

Collu

Passeri - Mondin

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Camplone

Avar: Fabbri

Como Juventus H. 20.45

Mariani

Peretti - Perrotti

Iv: Marinelli

Var: Pezzuto

Avar: Meraviglia

Lecce - Atalanta Lunedi 30/11 H. 18.30

Drigo

Berti - Dei Giudici

Iv: Doveri

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano

Cagliari - Milan Lunedi 30/11 Η. 20.45

Di Bello

Baccini - Ceccon

Iv: Di Marco

Var: Mazzoleni

Avar: Camplone