Serie A, le designazioni arbitrali del 13° turno: c'è Mariani per Como-Juventus
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di Serie A. Daniele Chiffi è l'arbitro di Torino-Lazio, Giovanni Ayroldi sarà in campo per Inter-Genoa, mentre Roma-Monza è stata affidata a Giuseppe Collu. Como-Juventus va a Maurizio Mariani, Di Bello (con Mazzoleni a Lissone) dirigerà il posticipo Cagliari-Milan. Marco Guida, in azione mercoledì in Champions in occasione di Lille-Bayern Monaco, sarà il direttore di gara di Sassuolo-Napoli.
Serie A, gli arbitri della 13esima giornata
Venezia - Bologna Venerdi 27/11 Η. 20.45
Colombo
Di Gioia - Della Mea
Iv: Perenzoni
Var: Massimi
Avar: Mazzoleni
Frosinone - Parma Sabato 28/11 H. 15.00
Bonacina
Rossi C. - Russo
Iv: Marcenaro
Var: Cosso
Avar: Marini
Torino - Lazio Sabato 28/11 Η. 18.00
Chiffi
Cecconi-Lo Cicero
Iv. Manganiello
Var: Fabbri
Avar: Pezzuto
Inter - Genoa Sabato 28/11 Η. 20.45
Ayroldi
Bindoni - Barone
Iv. Sacchi J.L.
Var: Meraviglia
Avar: Dionisi
Udinese - Fiorentina H. 12.30
La Penna
Tegoni - Yoshikawa
Iv: Perri
Var: Marini
Avar: Volpi
Roma - Monza H. 18.00
Collu
Passeri - Mondin
Iv: Ferrieri Caputi
Var: Camplone
Avar: Fabbri
Como Juventus H. 20.45
Mariani
Peretti - Perrotti
Iv: Marinelli
Var: Pezzuto
Avar: Meraviglia
Lecce - Atalanta Lunedi 30/11 H. 18.30
Drigo
Berti - Dei Giudici
Iv: Doveri
Var: Di Paolo
Avar: Aureliano
Cagliari - Milan Lunedi 30/11 Η. 20.45
Di Bello
Baccini - Ceccon
Iv: Di Marco
Var: Mazzoleni
Avar: Camplone
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro