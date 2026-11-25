Varela show: il Monza lo ha scovato grazie a un software

Il Monza si affida a un sistema tecnologico avanzato per individuare giovani talenti e calciatori da valorizzare. Come racconta Repubblica, alla base del progetto c'è una piattaforma sviluppata dall'amministratore delegato Baldissoni e dal suo gruppo di lavoro durante l'esperienza alla Roma.

Un software per monitorare 60mila calciatori

Attualmente la piattaforma è in grado di seguire in tempo reale oltre 60mila calciatori provenienti da tutto il mondo, prendendo in considerazione sia i principali campionati sia le categorie minori. Uno strumento che consente al Monza di ampliare notevolmente il proprio raggio d'azione sul mercato, individuando profili interessanti anche lontano dai circuiti più conosciuti.

Non solo statistiche: conta il contesto

La particolarità del sistema, come sottolinea Repubblica, è la capacità di andare oltre la semplice raccolta dei numeri. Il software incrocia infatti statistiche, dati atletici e caratteristiche tecniche dei giocatori, valutandone il rendimento in relazione alle diverse situazioni di gioco. Vengono analizzate anche le giocate effettuate in specifiche zone del campo e l'incidenza nei momenti decisivi della partita. Un gol che vale il vantaggio sull'1-0, ad esempio, assume un peso differente rispetto a una rete realizzata sul 4-0. Un metodo che punta quindi a individuare non soltanto i migliori numeri, ma anche il reale valore dei calciatori.