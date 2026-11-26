Inter, Josep Martinez verso il patteggiamento dopo l'incidente in cui perse la vita un uomo
Il portiere dell'Inter ha avanzato una richiesta di patteggiamento per l'incidente stradale dell'ottobre 2025, nel quale perse la vita un uomo di 81 anni.
Si avvicina a un passaggio decisivo la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Josep Martinez, portiere dell'Inter. Il calciatore spagnolo, indagato per omicidio stradale in seguito all'incidente del 28 ottobre 2025 a Fenegrò, nel quale perse la vita l'81enne Paolo Saibene, ha presentato una richiesta di patteggiamento a un anno di pena, con sospensione condizionale e risarcimento del danno. La Procura di Como ha espresso il proprio consenso alla proposta: spetterà ora al giudice decidere se ratificare l'accordo.
Inter, il caso Josep Martinez: la ricostruzione dell'incidenteCome riportato da Sport Mediaset, il portiere nerazzurro stava raggiungendo il centro sportivo di Appiano Gentile quando l'anziano, a bordo di una carrozzina elettrica, sarebbe finito sulla corsia di marcia della sua automobile. Secondo due testimoni, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore. Martinez non era riuscito a evitare l'impatto e si era immediatamente fermato per prestare soccorso. Inutili, purtroppo, gli interventi dei sanitari. Sarà ora fissata l'udienza per valutare la richiesta di patteggiamento.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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