Inter, Josep Martinez verso il patteggiamento dopo l'incidente in cui perse la vita un uomo

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Oggi alle 14:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il portiere dell'Inter ha avanzato una richiesta di patteggiamento per l'incidente stradale dell'ottobre 2025, nel quale perse la vita un uomo di 81 anni.