Atta flop alla Fiorentina: zero gol e assist e tante assenze per infortunio

Arthur Atta, Fiorentina, Udinese, Serie A, centrocampista francese, infortunio muscolare, presenze e rendimento: il punto sulla sua stagione

Arthur Atta è alla ricerca di spazio e continuità nella sua nuova avventura con la Fiorentina. Il centrocampista francese, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Udinese, non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto viola. In Serie A ha collezionato finora cinque presenze, per un totale di 334 minuti, senza riuscire a mettere a referto gol o assist. Un rendimento ancora lontano da quello mostrato nella precedente esperienza in Friuli.

L'inserimento frenato dai problemi fisici

L'avvio della stagione a Firenze è stato condizionato da alcuni problemi fisici che hanno rallentato il suo inserimento nei meccanismi della squadra. Atta era stato schierato titolare nelle prime cinque gare, oltre a una presenza in Coppa Italia, partendo dal primo minuto in quattro occasioni. La sua crescita, però, ha subito una frenata a causa di alcuni inconvenienti muscolari che non gli hanno permesso di trovare la continuità necessaria.

Il confronto con la stagione all'Udinese

Il paragone con l'ultima annata in Friuli evidenzia ulteriormente le difficoltà attuali. Con l'Udinese, infatti, il centrocampista aveva totalizzato 32 presenze in Serie A, impreziosite da cinque gol e tre assist. Nelle ultime settimane è rimasto fermo a causa di un sovraccarico muscolare, che lo ha costretto a saltare sei turni di campionato. Nell'ultima occasione è invece rimasto in panchina. Adesso l'obiettivo è ritrovare la migliore condizione fisica e conquistare nuovamente spazio nelle gerarchie viola.