Roma-Raspadori, i contatti proseguono: venerdì può essere un giorno decisivo

La Roma prosegue i contatti con l’entourage di Giacomo Raspadori, mantenendo aperto un canale che potrebbe diventare decisivo a breve. Molto dipenderà dagli sviluppi sul campo: giovedì l’Atletico Madrid sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, una sfida che potrebbe influenzare i tempi della trattativa.

In caso di sconfitta della squadra di Simeone, venerdì potrebbe arrivare la decisione definitiva; in caso contrario, tutto slitterebbe oltre l’11, riporta Sky. Intanto la Roma non ha ancora accelerato sulle alternative, segnale chiaro di come Raspadori resti la prima scelta. Restano sullo sfondo i nomi di Giovane e Gudmundsson: il primo frenato da costi elevati e forte concorrenza, il secondo da una posizione rigida della Fiorentina, che al momento non intende aprire alla cessione.