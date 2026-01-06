Roma-Raspadori, Massara annuncia: “Presto novità in un senso o nell'altro"

Nel corso del pre-partita di Lecce-Roma, Frederic Massara, direttore sportivo dei capitolini, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci dobbiamo aspettare novità dal mercato a breve?

"I confronti sono continui fra club e mister. Il mercato può essere un'opportunità per cercare di migliorarci laddove ci saranno opportunità, cercheremo di coglierle. Ci sono delle situazioni in evoluzione. Nelle prossime ore vedremo".

Su Raspadori e Zirkzee?

"Non mi voglio sottrarre alle domande, però: su Raspadori c'è una situazione in evoluzione, con discussioni in corso con Atletico Madrid e agente, una situazione che può avere sviluppi veloci in un senso o nell'altro. Per quanto riguarda Zirkzee invece non ci sono stati contatti, è un calciatore del Manchester United. Vedremo cosa succederà. C'è stato anche un cambio di guida tecnica allo United che può anche modificare gli interessi delle parti. Cercheremo delle soluzioni che possono essere utili alla squadra che sta facendo bene".

Dybala: è questo il ruolo dove può fare meglio?

"Lui è straordinario, quando sta bene fa la differenza comunque, siamo molto contenti di averlo in campo nelle migliori condizioni. Per noi è davvero importante".