Roma, salta anche Rodrigo Mora? Pista freddissima, ci pensa un altro club di Serie A
Attenzione anche al Milan per Rodrigo Mora. Il trequartista del Porto, al centro in queste settimane delle trattative di mercato con la Roma, potrebbe essere il nome a sorpresa per la trequarti dei rossoneri, come riporta Sport Mediaset. La chiave potrebbe essere Santiago Gimenez, destinato proprio al trasferimento al Porto.
Rodrigo Mora, niente Roma? Milan alla finestra
Mora è valutato 50 milioni di euro, cifra fuori dalla portata del Milan e con la Roma che ha cercato fin qui soluzioni alternative per avvicinarsi alla richiesta del Porto, come una parte fissa e un 50% sulla futura rivendita. Allo stato attuale delle cose, la pista per portarlo in giallorosso si è raffreddata parecchio e il Milan, che prima deve cedere diversi giocatori, resta alla finestra considerando che il trequartista è una figura che Amorim sta cercando.
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