Roma, salta anche Rodrigo Mora? Pista freddissima, ci pensa un altro club di Serie A

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Allo stato attuale delle cose, la pista per portarlo alla Roma si è raffreddata parecchio e ci pensa il Milan, che prima deve cedere diversi giocatori.

Attenzione anche al Milan per Rodrigo Mora. Il trequartista del Porto, al centro in queste settimane delle trattative di mercato con la Roma, potrebbe essere il nome a sorpresa per la trequarti dei rossoneri, come riporta Sport Mediaset. La chiave potrebbe essere Santiago Gimenez, destinato proprio al trasferimento al Porto.

Rodrigo Mora, niente Roma? Milan alla finestra

Mora è valutato 50 milioni di euro, cifra fuori dalla portata del Milan e con la Roma che ha cercato fin qui soluzioni alternative per avvicinarsi alla richiesta del Porto, come una parte fissa e un 50% sulla futura rivendita. Allo stato attuale delle cose, la pista per portarlo in giallorosso si è raffreddata parecchio e il Milan, che prima deve cedere diversi giocatori, resta alla finestra considerando che il trequartista è una figura che Amorim sta cercando.